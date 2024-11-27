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21:15, 26 ноября 2024 года В Орловской области завершается реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Подрядчикам осталось закончить работы на шести объектах.







Реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги" близится к завершению. Подрядчикам осталось закончить работы на шести объектах.



Задачи разные: где-то нужно установить освещение, где-то оборудовать тротуары. Однако до конца года должны быть сданы все.



За шесть лет в нашем регионе отремонтировали 511 километров дорог. Но это не только само дорожное полотно: вместе с ним строились тротуары, устанавливалось ограждение, освещение, новые светофоры и дорожные знаки. Также были приведены в порядок десятки мостов и путепроводов, включая самые крупные в Орле - "Красный" и мост "Дружбы". Подробнее об этом - в следующем сюжете.





Антон Киселёв





