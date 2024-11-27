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20:47, 26 ноября 2024 года В Орловской области около двух тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией О мерах профилактики заболевания рассказали сотрудники Орловского центра СПИД.







В ближайшее воскресенье, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии этой даты активно распространяется информация о профилактике и борьбе с этим заболеванием.



В Орловской области проживает около двух тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Каждый год их число увеличивается на полпроцента. Среди носителей инфекции 60% составляют мужчины и 40% - женщины. О том, как выявляют, лечат и предотвращают распространение ВИЧ-инфекции, Елена Литинская поговорила с сотрудниками Орловского центра СПИД.





Елена Литинская





