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20:19, 26 ноября 2024 года В Орле впервые вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для Победы!" Удостоились его люди, которые без призывов и лозунгов каждый день помогают фронту.







26 ноября в Орле состоялось торжественное вручение нагрудных знаков "Народный фронт. Все для Победы!". 16 жителей нашего региона - предприниматели, директора заводов, директор медицинского центра и жители райцентров - были удостоены этой награды. Все они каждый день, без громких призывов и лозунгов, помогают бойцам, находящимся в зоне СВО.



Благодаря сплоченному тылу и волонтерскому движению Орловская область стала одним из лидеров в стране. Анна Боева о буднях тех, кто поддерживает бойцов, и о сегодняшнем празднике.





Анна Боева





