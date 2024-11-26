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16:56, 26 ноября 2024 года

Орловская епархия передала десантникам "УАЗ Патриот"

Внедорожник вручили бойцам, которые сражаются в Курской области.

Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия передала на фронт автомобиль "УАЗ Патриот". Сегодня, 26 ноября, в Курской области состоялась встреча благочинного храмов Центрального округа протоиерея Василия Иванова с бойцами СВО.

Как рассказали в Орловской митрополии, отец Василий отправился к десантникам в Кореневском направлении, чтобы исполнить их просьбу об автомобиле повышенной проходимости. Погодные условия в этих местах оставляют желать лучшего, и бездорожье создает серьезные препятствия для перевозки раненых и продовольствия.

Внедорожник уже доставили бойцам. Многие из них выразили желание исповедаться. Батюшка пообщался с военнослужащими, выслушав их пожелания. Он благословил их стойко преодолевать трудности, не теряя веры в Господа.


Сергей Мерцалов
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