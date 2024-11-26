В орловском театре "Русский стиль" состоялся творческий вечер семейного содружества "Диалит"
Мероприятие прошло в рамках Года семьи.
В орловском театре "Русский стиль" в рамках Года семьи состоялся театрализованный творческий вечер семейного содружества "Диалит".
Хозяева литературного вечера – семья Елисеевых-Поповых - были смешны, трогательны, гостеприимны и философски настроены. В этот раз они рассказали историю "Дом на окраине осени" о поэте, который не любит это время года. По ходу повествования папа, мама и дочь примеряли на себя роли всех соседей, живущих в одном доме.
На такие представления обычно собираются друзья, поклонники поэтического дара семьи и просто те, кто ценит хорошее слово. Подробнее о вечере расскажет Эва Стасюлевич.