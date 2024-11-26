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20:06, 26 ноября 2024 года Орловская область в ближайшие три года планирует сокращать государственный долг Долговую политику утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил долговую политику на 2025-й год и на плановый период 2026-го и 2027-го годов. Документ опубликован на областном информационном портале.

"Долговая политика Орловской области в ближайшие три года будет направлена на сокращение госдолга в соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам и реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, погашением бюджетных займов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в следующих объемах: в 2025-м году – 1 миллиард 675,9 миллиона рублей, в 2026-м году – 1 миллиард 695,7 миллиона рублей, в 2027-м году – 1 миллиард 729,9 миллиона рублей", – указано в документе. В целях сокращения расходов на обслуживание госдолга Орловской области при необходимости будет продолжена работа с региональным управлением Федерального казначейства.



Также в документе отмечено, что на 1 января 2024-го года государственный долг Орловской области сложился в объеме 23 миллиардов 848,4 миллиона рублей. Рыночных заимствований в нем нет. За 2018–2023-е годы доля госдолга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 34%.





Артем Ежаков





