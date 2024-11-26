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19:38, 26 ноября 2024 года

На Орловщине создают государственную информационную систему в сфере образования

Указ подписан губернатором Андреем Клычковым.


Губернатор Орловской области подписал указ о создании в регионе государственной информационной системы в сфере образования "Образование-57". Документ опубликован на региональном информационном портале.

Систему создадут на основе Единой платформы сайтов образовательных организаций Орловской области, региональной информационной системы доступности дошкольного образования, информационной системы образовательных услуг "Виртуальная школа".

Система "Образование-57" создается в том числе для получения электронной социальной среды общения учащихся и педагогов, быстрого и эффективного планирования учебно-воспитательной работы, контроля качества успеваемости и посещаемости, освобождения педагогов от бумажного документооборота и нужды дублирования информации на различных носителях.


Артем Ежаков
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