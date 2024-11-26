Губернатор Клычков провел выездное заседание областной антитеррористической комиссии
Оно прошло в Мценском районе.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 26 ноября провел внеплановое выездное заседание областной антитеррористической комиссии в Мценском районе. В нем приняли участие начальник регионального УФСБ Вячеслав Князьков, руководитель аппарата областной антитеррористической комиссии Вадим Зыков, глава Мценского района Екатерина Ерохина, руководители правоохранительных и оперативных структур.
– Как известно, киевский режим получил "добро" от своих заокеанских хозяев наносить удары западным оружием вглубь территории России. Убежден – Россия сумеет себя защитить. Наша задача в этих условиях – стабильная, системная работа для обеспечения безопасности мирного населения и территорий, – отметил глава региона Андрей Клычков.
Участники заседания обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов, сообщили в пресс-службе облправительства.