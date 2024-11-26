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14:58, 26 ноября 2024 года В орловском центре "Патриот-57" прекратят выдачу прием и выдачу одежды для переселенцев За ней они могут обратиться в центр "В добрые руки".





С 1 декабря пункт приема гумпомощи на базе центра "Патриот-57" (бывший ДК железнодорожников) прекратит принимать и выдавать новую и бывшую в употреблении одежду для вынужденных переселенцев из Курской области. Об этом сообщили в группе "Орловский тыл", координирующей работу по сбору.



За одеждой и обувью куряне могут обращаться в центр "В добрые руки" по улице Московской, 155.









Артем Ежаков





