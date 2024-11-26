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14:33, 26 ноября 2024 года Приговор экс-начальнику мценского изолятора оставили без изменения Защита осужденного проиграла апелляцию.







В деле с походом осужденного к стоматологу поставлена точка. 26 ноября в здании Орловского областного суда прошло заседание по делу бывшего начальника мценского изолятора временного содержания.



Как удалось доказать следствию, высокопоставленный полицейский позволил подсудимому выехать в частную клинику и встретиться с родными. За это он получил автомобиль и две единицы строительной техники в свое пользование. Мценский районный суд в сентябре приговорил мужчину к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его защита не согласилась и подала апелляцию, но проиграла ее.





Антон Сорокин





