Приговор экс-начальнику мценского изолятора оставили без изменения
Защита осужденного проиграла апелляцию.
В деле с походом осужденного к стоматологу поставлена точка. 26 ноября в здании Орловского областного суда прошло заседание по делу бывшего начальника мценского изолятора временного содержания.
Как удалось доказать следствию, высокопоставленный полицейский позволил подсудимому выехать в частную клинику и встретиться с родными. За это он получил автомобиль и две единицы строительной техники в свое пользование. Мценский районный суд в сентябре приговорил мужчину к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его защита не согласилась и подала апелляцию, но проиграла ее.