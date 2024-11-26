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17:34, 26 ноября 2024 года В Орле творчески вспомнили создателя хореографической школы Элеонору Панкову Посвященный ей концерт назвали "Вечно танцующая душа".







"Вечно танцующая душа" – так назвали праздничный концерт в честь 85-летнего юбилея создателя и первого директора Орловской хореографической школы Элеоноры Михайловны Панковой. Вспомнить талантливого хореографа и руководителя, а также насладиться хореографией, которая стала делом всей жизни Панковой, пришли родные, ученики и друзья. Эва Стасюлевич тоже была в их числе.





Эва Стасюлевич





