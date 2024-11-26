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16:25, 26 ноября 2024 года В Орловской области уже несколько лет не рождаются дети с ВИЧ-инфекцией Этого удалось достичь благодаря хорошей работе медиков.





В Орловской области с 2020-го года не рождаются дети с ВИЧ-инфекцией. Об этом в интервью для "Вести-Орел" рассказала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения региона Наталья Абашина.



В случае диагностики у будущей матери ВИЧ-инфекции, женщине назначается антиретровирусная терапия. Те, которые знали о болезни до беременности и уже получающие лечение, просто продолжают это делать. Родившийся ребенок получает курс профилактического лечения сроком до месяца. В полтора месяца ребенка впервые обследуют на наличие инфекции.





Артем Ежаков





