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13:25, 26 ноября 2024 года

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Орле

Участники обсудили профилактические меры.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле обсудили меры по профилактике наркомании на заседании антинаркотической комиссии. Мероприятие состоялось в понедельник, 25 ноября.

В 2024 году во всех школах города прошли классные часы, профилактические беседы, лекции, круглые столы, посвященные антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Более 12 тысяч учеников приняли участие в спортивных соревнованиях разного уровня. Об этом рассказала начальник управления, образования, спорта и физической культуры администрации Орла Анастасия Сергеева.

Было отмечено, что на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних состоят шесть человек, оставшихся без попечения родителей. Из них одна девушка состоит на учете в Орловском наркологическом диспансере. По словам начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства администрации Орла Алла Шайкина доложила, что несовершеннолетняя прошла курс лечения, посещает занятия с психологом и психотерапевтом, планово сдает анализы.


Сергей Силаев
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