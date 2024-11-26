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18:32, 26 ноября 2024 года В школе в Нарышкино увековечили память ученика Там появилась "Парта Героя" в честь Андрея Слепухина.







В школе в №2 в поселке Нарышкино увековечили память своего ученика Андрея Слепухина. В его честь открыли "Парту Героя". В зоне СВО он находился с первых дней.



В 2023-м году на Авдеевском направлении Андрей Слепухин попал под артиллерийский обстрел и был смертельно ранен. Ему навечно осталось 23 года. Посмертно награжден орденом Мужества.



Право открыть "Парту Героя" дали родителям бойца – Светлане Александровне и Игорю Владимировичу.





Анастасия Миносьян





