В Орле 24 ноября прошел ежегодный форум красоты и стиля "Мода на русское". Мероприятие провели уже в пятый раз.
В 2024 году участники представили 17 дизайнерских коллекций. В показе участвовали орловские модели. Основной темой коллекций стали сказки: народные и Александра Пушкина. Представили участники и повседневную одежду.
Почетным гостем стала известная телеведущая, "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федерова.
– Я очень рада, что у нас такое многообразие, и каждая коллекция отличалась стилизацией в русском стиле: броши, сумки, варежки, кокошники. Я очень рада, что "Мода на русское" проникает в сердца, - отметила заслуженная артистка РФ Оксана Федорова.