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16:32, 25 ноября 2024 года В Орле прошел форум "Мода на русское" Мероприятие состоялось 24 ноября.





В Орле 24 ноября прошел ежегодный форум красоты и стиля "Мода на русское". Мероприятие провели уже в пятый раз.



В 2024 году участники представили 17 дизайнерских коллекций. В показе участвовали орловские модели. Основной темой коллекций стали сказки: народные и Александра Пушкина. Представили участники и повседневную одежду.



Почетным гостем стала известная телеведущая, "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федерова.



– Я очень рада, что у нас такое многообразие, и каждая коллекция отличалась стилизацией в русском стиле: броши, сумки, варежки, кокошники. Я очень рада, что "Мода на русское" проникает в сердца, - отметила заслуженная артистка РФ Оксана Федорова.





Татьяна Тимохина





