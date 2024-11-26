Главная » Новости



14:03, 26 ноября 2024 года В Орле стартовал региональный этап "Рождественских чтений" Весь месяц на разных площадках города будут работать дискуссионные секции.







В Орле стартовал региональный этап 33-х международных "Рождественских чтений". Они призваны сохранить историческую память и сформировать нравственные ориентиры молодежи.



Тема чтений посвящена 80-летию великой Победы. На протяжении месяца на разных площадках города и Орловского округа будут работать десять дискуссионных секций. Темы на них различны: от роли священников на фронте до переписывания истории.





Юлия Опанасюк





