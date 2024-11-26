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17:59, 26 ноября 2024 года
Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" выиграли первый в истории Кубок вузов по футзалуСоревнования завершились в Нижнем Новгороде.
Фото: пресс-служба АМФР
Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" выиграли первый в истории Кубок вузов по футзалу. Соревнования завершились в Нижнем Новгороде.
В групповом этапе команда провела два победных матча и одну игру завершила вничью. В финале орловчанки оказались сильнее футболисток Нижегородского государственного университета имени Лобачевского — 3:2.
Лучшим бомбардиром турнира стала футболистка "ОрелГУ-КПРФ" Дарья Башлыкова.
Анастасия Дорохова