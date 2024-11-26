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11:25, 26 ноября 2024 года Орловцы передали в зону СВО посылку на 50 миллионов рублей В нее вошли стационарный и передвижной рентген-аппараты, а также мощный генератор.





Орловский "Народный фронт" передал бойцам посылку на 50 миллионов рублей. Об этом сообщил глава исполкома Владимир Филонов.



В груз вошли стационарный и передвижной рентген-аппараты, а также генератор мощностью в 100 киловатт.



Стационарный рентген будет работать в госпитале, передвижной – на передовой, оперативно находя осколки и переломы. Генератор будет питать энергией укрепления и блиндажи.



Как отметил Владимир Филонов, у орловского отделения "НФ" большое количество партнеров в разных городах, в том числе налажено тесное сотрудничество с международной медицинской организацией. Она передала в зону СВО уже 10 рентген-аппаратов.









Артем Ежаков





