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11:49, 26 ноября 2024 года Росгвардейцы забрали у орловцев семь ружей Также аннулировано четыре лицензии на оружие.





За неделю с 18 по 25 ноября за различные нарушения орловцы лишились семи ружей. Также аннулировано четыре лицензии на оружие. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.



Всего за это время проведено порядка 80 проверок владельцев оружия. В ведомстве напомнили, что нарушение сроков его регистрации и перерегистрации влечет за собой административную ответственность. Для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия нужно подать заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия документа.





Артем Ежаков





