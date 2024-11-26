Клычков заявил о двух сбитых в Орловской области беспилотниках
Ущерба атака не нанесла.
Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о двух сбитых в Орловской области беспилотниках в ночь на 26 ноября. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет, атака дронов ущерба не нанесла. На местах падения БПЛА работают оперативные службы.
Напоминаем, что не стоит снимать работу средств ПВО. При обнаружении обломков дронов или ракет не приближайтесь к ним и не трогайте, сообщите о находке по номеру 112.