Главная » Новости



12:48, 26 ноября 2024 года Псковская епархия занимается канонизацией уроженца Орловщины Святым могут признать архимандрита Иоанна (Крестьянкина).





Псковская епархия собирает материалы для канонизации одного из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви – архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Об этом в эфире "Радио России. Орел" рассказал насельник Свято-Успенского мужского монастыря, руководитель комиссии Орловской епархии по канонизации святых отец Елеазар (Сухоруков).



Уроженец Орловщины почти сорок лет оставался насельником Псково-Печерской обители. В XX веке отец Иоанн претерпел гонения за веру и тюремное заключение. В 1950 году за служение Христу он был осужден и пять лет провел в лагерях и тюрьмах.



В 2021-м году в Орле был открыт первый памятник архимандриту Иоанну. Он находится на территории Николо-Песковского храма города, где в детстве отец Иоанн служил алтарником и пономарем.





Артем Ежаков





