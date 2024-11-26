вторник 26.11.2024 14:38:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:48, 26 ноября 2024 года

Псковская епархия занимается канонизацией уроженца Орловщины

Святым могут признать архимандрита Иоанна (Крестьянкина).


Псковская епархия собирает материалы для канонизации одного из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви – архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Об этом в эфире "Радио России. Орел" рассказал насельник Свято-Успенского мужского монастыря, руководитель комиссии Орловской епархии по канонизации святых отец Елеазар (Сухоруков).

Уроженец Орловщины почти сорок лет оставался насельником Псково-Печерской обители. В XX веке отец Иоанн претерпел гонения за веру и тюремное заключение. В 1950 году за служение Христу он был осужден и пять лет провел в лагерях и тюрьмах.

В 2021-м году в Орле был открыт первый памятник архимандриту Иоанну. Он находится на территории Николо-Песковского храма города, где в детстве отец Иоанн служил алтарником и пономарем.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.