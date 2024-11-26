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11:01, 26 ноября 2024 года Канонизация орловского старца Афанасия Сайко близка к завершению Орловская митрополия продолжает работу.



Фото: Сергей Хоменко

Канонизация орловского старца Афанасия Сайко находится на завершающей стадии. Об этом в эфире "Радио России. Орел" рассказал насельник Свято-Успенского мужского монастыря, руководитель комиссии Орловской епархии по канонизации святых отец Елеазар (Сухоруков). Он подчеркнул, что духовенство добивается канонизации старца как священноисповедника, а не как праведного блаженного.



При канонизации старцу будет составлена служба и написан акафист, поднимутся его останки – то есть можно будет приложиться к его мощам. Составлено житие Афанасия Сайко.

"То есть можно будет молиться ему не как подвижнику благочестия, как сейчас, а именно как святому", – подчеркнул отец Елеазар. Афанасий Сайко оказался в Орле в 1921-м году.Он поселился на колокольне Богоявленского храма и добровольно отказался от благ земной жизни. Орловцы помнят о чудесах, творимых по его молитвам. Советская власть считала старца умалишенным, опасным агитатором против коллективизации на селе. Его неоднократно отправляли в орловскую психбольницу, затем власти перевели Сайко сначала в воронежскую психлечебницу, затем — в томскую. Афанасий Сайко умер 5 мая 1967-м года в возрасте 80 лет. Могила подвижника на Крестительском кладбище до сих пор остается местом паломничества.





Артем Ежаков





