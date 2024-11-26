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9:56, 26 ноября 2024 года Орловец вытащил из куртки приятеля почти 800 тысяч рублей Застолье закончилось кражей.





В Орловской области полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Со слов потерпевшего, он и его приятель выпивали в гостях у знакомой. Когда друг ушел, заявитель заметил пропажу почти 800 тысяч рублей из своей куртки.



Как рассказали в УМВД России по региону, раскрытию дела помогло то, что потерпевший с подругой слышали, как их собутыльник заказал такси. Сначала они позвонили оператору сервиса и попросили развернуть машину обратно. Услышав, что пассажир уже вышел, к делу подключили полицию. При опросе таксиста выяснилось, что подозреваемый, узнав, что водителя попросили вернуться, сразу покинул машину.



Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что 10 тысяч он отдал таксисту, а 785 тысяч еще оставались при нем.



До окончания расследования и суда орловец взят под стражу.





Артем Ежаков





