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9:56, 26 ноября 2024 года

Орловец вытащил из куртки приятеля почти 800 тысяч рублей

Застолье закончилось кражей.


В Орловской области полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Со слов потерпевшего, он и его приятель выпивали в гостях у знакомой. Когда друг ушел, заявитель заметил пропажу почти 800 тысяч рублей из своей куртки.

Как рассказали в УМВД России по региону, раскрытию дела помогло то, что потерпевший с подругой слышали, как их собутыльник заказал такси. Сначала они позвонили оператору сервиса и попросили развернуть машину обратно. Услышав, что пассажир уже вышел, к делу подключили полицию. При опросе таксиста выяснилось, что подозреваемый, узнав, что водителя попросили вернуться, сразу покинул машину.

Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что 10 тысяч он отдал таксисту, а 785 тысяч еще оставались при нем.

До окончания расследования и суда орловец взят под стражу.


Артем Ежаков
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