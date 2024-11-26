В Орле сигарета едва не привела к гибели жителей дома на Комсомольской

Квартира в многоэтажке загорелась вечером 25 ноября.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

25 ноября в девять часов вечера в многоэтажке на Комсомольской вспыхнул пожар. Загорелась квартира на первом этаже. Спасателей вызвали соседи, почуявшие дым.



Очаг пожара общей площадью в три квадратных метра находился в одной из комнат квартиры. Оттуда спасли мужчину и женщину без признаков жизни. Их реанимировали и госпитализировали в больницу. Из соседних квартир спасены еще два человека и эвакуированы десять.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, при пожаре выгорела кровать и постельные принадлежности, а также предметы мебели и интерьера. Предположительно, к трагедии едва не привела неосторожность при курении.