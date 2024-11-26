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8:32, 26 ноября 2024 года В Орловской области уничтожен украинский дрон Всего в ночь на 26 ноября над регионами России сбито 39 беспилотников.





Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны в Орловской области уничтожен украинский дрон. Об этом рассказали в Минобороны РФ.



Всего в ночь на 26 ноября над регионами России сбито 39 беспилотников: над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, один – над территорией Орловской области, один – над территорией Воронежской области и два – над территорией Республики Крым.



Напоминаем, что не стоит снимать работу средств ПВО. При обнаружении обломков дронов или ракет не приближайтесь к ним и не трогайте, сообщите о находке по номеру 112.





Артем Ежаков





