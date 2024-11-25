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20:56, 25 ноября 2024 года
В Ливнах завершили проект "На крыльях перепелки"На работы потратили около 90 миллионов рублей.
Фото: архив
В Ливнах Орловской области завершили реализацию проекта "На крыльях перепелки". Об этом в ходе прямого эфира 25 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков.
Работы были выполнены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Проект победил в федеральном конкурсе от Минстроя. На его реализацию было выделено около 92 миллионов рублей.
– В ходе благоустройства уложена тротуарная плитка, асфальт, установлено освещение и видеонаблюдение, проведены работы по озеленению, - отметил глава региона.
Работы по благоустройству провели вдоль улицы Дзержинского – от перекрестка с Орджоникидзе до перекрестка с Карла Маркса.
Сергей Силаев
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