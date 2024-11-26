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21:49, 25 ноября 2024 года Андрей Клычков доставил в зону СВО большой гуманитарный груз Губернатор пожелал бойцам скорейшей победы.







Одна цель - приближать победу всеми возможными способами. Орловцы это хорошо понимают, и каждую неделю на фронт отправляются гуманитарные колонны.



С одним из таких конвоев в поездку отправился губернатор Андрей Клычков. Он доставил на фронт посылку, которую собирали больше месяца. В нее вошли не только продукты, одежда, стройматериалы, но и беспилотники. О том, как доставили орловский груз нашим бойцам и почему беспилотники стали неотъемлемой частью современной войны, смотрите в специальном репортаже.





Всеволод Трифонов





