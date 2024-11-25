В Орловской области отработают жалобы по оповещению при опасности
Об этом сообщил глава региона.
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В Орловской области имеются незначительные жалобы со стороны жителей по оповещению о возможной угрозе. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 25 ноября.
– Есть незначительные жалобы со стороны жителей по оповещению – все оперативно отработаем. Уже ввели оповещение по БПЛА, считаю, что крайне важно предупреждать жителей о возможной угрозе, - отметил глава региона.
В последний раз ракетную опасность в Орловской области объявляли в ночь на 25 ноября. Режим опасности продлился чуть более 10 минут.