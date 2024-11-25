Орловские энергетики помогут восстановить электричество в Смоленской области
В соседний регион отправились пять ремонтных бригад.
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Орловские энергетики помогут коллегам из соседних областей восстановить электроснабжение после урагана. Пять ремонтных бригад уже отправились в Смоленскую область. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Ураганный ветер, достигавший 25 метров в секунду, повалил деревья и оборвал провода. Сейчас ремонтные бригады из Орловской области направлены в соседние регионы, где приступили к устранению последствий стихии, - рассказал глава региона.
Клычков также отметил, что в Орловской области задачи по восстановлению электроснабжения выполнены. Остались лишь единичные заявки.
Губернатор поблагодарил специалистов "Россетей", "Орелоблэнерго" и всех, кто участвовал в ликвидации последствий разгула стихии.