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20:10, 25 ноября 2024 года Дан отбой ранее объявленной опасности атаки БПЛА на Орловщине Об этом сообщает МЧС.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области в 20:09 25 ноября 2024 дан отбой ранее объявленной опасности атака БПЛА. Об этом сообщает МЧС.



Сигнал об опасности атаки беспилотников на регион поступил в 18:22, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной угрозы.



Напомним, что оперативно узнать об опасности атаки БПЛА, а также получить другие предупреждения об опасности, можно с помощью официального приложения МЧС России.





Ольга СУПОНЕВА





