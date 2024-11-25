Дан отбой ранее объявленной опасности атаки БПЛА на Орловщине

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20:10, 25 ноября 2024 года
Дан отбой ранее объявленной опасности атаки БПЛА на ОрловщинеОб этом сообщает МЧС.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области в 20:09 25 ноября 2024 дан отбой ранее объявленной опасности атака БПЛА. Об этом сообщает МЧС.
Сигнал об опасности атаки беспилотников на регион поступил в 18:22, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной угрозы.
Напомним, что оперативно узнать об опасности атаки БПЛА, а также получить другие предупреждения об опасности, можно с помощью официального приложения МЧС России.
Ольга СУПОНЕВА
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