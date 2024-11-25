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20:55, 25 ноября 2024 года

В Орле продолжается строительство нового выезда из Зареченского микрорайона

Протяженность дороги составит 855 метров.

Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

В Орле продолжается строительство дополнительного выезда из Зареченского микрорайона - улицы Витольда Почернина. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Парахин

По словам градоначальника, работы ведутся в штатном режиме. Бригада ООО "Строй-Проект" из 15 человек и четырех единиц техники занимается устройством ливневой канализации под пешеходной зоной и приступает к строительно-монтажным работам по переустройству газопровода. В дальнейшем рабочие приступят к разработке траншеи. Мэр уточнил, что специалисты будут трудиться всю зиму.

 Движение по улице Витольда Почернина будет двухполосным. Ширина каждой полосы – 3,5 метра. Протяженность дороги составит 855 метров.

- Если подрядчик будет работать без отставаний, то уже ближайшим летом новая дорога позволит жителям Зареченского микрорайона без лишних трудностей добираться в Советский район, - отметил Парахин.


Сергей Мерцалов
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