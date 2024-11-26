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21:27, 25 ноября 2024 года В Орле впервые прошел фестиваль госпабликов Сегодня отметили тех, кто ежедневно информирует и участвует в диалоге с подписчиками.







25 ноября в Орле впервые состоялся фестиваль госпабликов. Необычный праздник был организован Центром управления регионом, чтобы отметить работу тех, кто каждый день не только информирует, но и участвует в диалоге с подписчиками от лица властей.



Сообщества и группы госорганов в соцсетях стали активно создаваться с начала прошлого года. За это время пабликам, группам и сообществам орловских госучреждений удалось собрать огромную армию подписчиков. За их работой ежедневно наблюдают почти 334 тысячи человек - это каждый второй житель Орловщины. Чего они достигли – расскажет Антон Киселев.





Антон Киселёв





