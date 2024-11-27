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21:05, 25 ноября 2024 года Орловцы отдают около 200 рублей за килограмм хурмы Сезон подходит к концу.







На прилавках орловских магазинов можно найти королек и королевскую хурму. Сезон длится с октября по декабрь, а пик урожая ягоды приходится на ноябрь.



В семье орловчанки Ксении Азаренковой любовь к ягоде передается из поколения в поколение. Местная жительница в сезон ест ее практически ежедневно.



– Эти три хурмы, которые я взяла, на обеденный перерыв. Сколько бы я ни купила хурмы, все бы съела, поэтому стараюсь дозировать, - рассказала Ксения Азаренкова.



Необходимо помнить, как правильно подходить к выбору. Рекомендациями поделились в Роспотребнадзоре:



– Обратите внимание на листик хурмы, у вкусного плода листочки подсохшие, цвет яркий, бледная хурма, как правило, недоспелая, - рассказала ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области Алина Еровенкова.



В среднем за килограмм хурмы в 2024 году орловцы отдают около 200 рублей. Ягоду добавляют и в сезонное меню ресторанов. Медики напоминают, что хурма полезна, однако в день нужно съедать не больше двух штук, а при язвенной болезни от плода необходимо отказаться.





Юлия Опанасюк





