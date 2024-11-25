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20:43, 25 ноября 2024 года Жители Болховского района пожаловались на разбитую дорогу Из-за проблем с дорожным покрытием больше не ходит общественный транспорт.







Проблемы с дорогами негативно сказываются на работе общественного транспорта. Это на себе это ощутили жители Болховского района.



Этим летом из-за плохого состояния дороги был отменен 671-й маршрут автобуса, который доставлял людей из Орла до Злынского конезавода и обратно. Теперь людям стало сложно добираться не только на экскурсии, но и на страусиную ферму в деревне Злынь.



Ухабы и выбоины бьют как по колесам, так и по карману автовладельцев. Татьяна Тимохина с подробностями.





Татьяна Тимохина





