В Орловской области установили памятный знак в честь моряков
Инициативу проявили жители города Ливны.
Фото: тг-канал "Уездный город".
В Ливнах Орловской области установили памятный знак в честь тех, кто служил в военно-морском флоте и защищал Родину. Инициатива по увековечиванию моряков исходила от жителей города. Об этом сообщаеттг-канал "Уездный город".
Памятный знак расположен в сквере Шипунова на улице Октябрьской. В центре композиции находится портрет основателя российского флота Петра Первого, а внизу - знаменитый девиз моряков "С нами Бог и андреевский флаг". По обеим сторонам от знака установлены гранитные береты морпехов и фуражки моряков.
Торжественное открытие памятного знака состоится 27 ноября в 14:45.