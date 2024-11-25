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20:16, 25 ноября 2024 года В Орловской области установили памятный знак в честь моряков Инициативу проявили жители города Ливны.



Фото: тг-канал "Уездный город".

В Ливнах Орловской области установили памятный знак в честь тех, кто служил в военно-морском флоте и защищал Родину. Инициатива по увековечиванию моряков исходила от жителей города. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".



Памятный знак расположен в сквере Шипунова на улице Октябрьской. В центре композиции находится портрет основателя российского флота Петра Первого, а внизу - знаменитый девиз моряков "С нами Бог и андреевский флаг". По обеим сторонам от знака установлены гранитные береты морпехов и фуражки моряков.



Торжественное открытие памятного знака состоится 27 ноября в 14:45.







Сергей Мерцалов





