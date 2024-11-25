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19:19, 25 ноября 2024 года Дорогу в Хотынецком районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры Привести в порядок несколько участков дорожного полотна обязали КУ ОО "Орелгосзаказчик".



Фото: архив

Хотынецкая межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать автодорогу "Болхов – "Орел – Витебск" - Ждимир". Привести в порядок несколько участков дорожного полотна через суд обязали КУ ОО "Орелгосзаказчик". Об этом сообщили в надзорном ведомстве.



- В настоящее время решение суда исполнено. Дорожное покрытие приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства, - рассказали в прокуратуре Орловской области.





Сергей Мерцалов





