Орловцы стали призерами домашнего Первенства мира по всестилевому карате
В активе сборной региона семь наград.
Фото: Орловская "Всестилевая федерация карате"
Орловцы стали призерами домашнего Первенства мира по всестилевому карате. В активе сборной региона две золотых, четыре серебряных и одна бронзовая награда.
Трехкратными призерами соревнований стали Елизавета Дмитричева и София Скрябина. Обе девушки завоевали золото. У Елизаветы Дмитричевой также в активе два серебра, София Скрябина завоевала серебро и бронзу. Также серебро забрал Даниил Дозоров.