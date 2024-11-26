Главная » Новости



15:22, 26 ноября 2024 года Орловцы стали призерами домашнего Первенства мира по всестилевому карате В активе сборной региона семь наград.



Фото: Орловская "Всестилевая федерация карате"

Орловцы стали призерами домашнего Первенства мира по всестилевому карате. В активе сборной региона две золотых, четыре серебряных и одна бронзовая награда.



Трехкратными призерами соревнований стали Елизавета Дмитричева и София Скрябина. Обе девушки завоевали золото. У Елизаветы Дмитричевой также в активе два серебра, София Скрябина завоевала серебро и бронзу. Также серебро забрал Даниил Дозоров.





Анастасия Дорохова





