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16:27, 25 ноября 2024 года В Орловской области директор получил условный срок за гибель рабочего На мужчину обрушилась горная порода.



Фото: управление СУ СК России по Орловской области

В Залегощенском районе Орловской области директор предприятия получил два года условно за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.



Как рассказали в СУ СК России по региону, в конце июля осужденный допустил рабочего без соответствующей квалификации в качестве машиниста экскаватора и незаконно поручил сотруднику дробить в карьере известняк. Горная порода обрушилась на рабочего, он погиб.





Артем Ежаков





