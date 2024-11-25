В Орловской области директор получил условный срок за гибель рабочего
На мужчину обрушилась горная порода.
Фото: управление СУ СК России по Орловской области
В Залегощенском районе Орловской области директор предприятия получил два года условно за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как рассказали в СУ СК России по региону, в конце июля осужденный допустил рабочего без соответствующей квалификации в качестве машиниста экскаватора и незаконно поручил сотруднику дробить в карьере известняк. Горная порода обрушилась на рабочего, он погиб.