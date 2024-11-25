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19:25, 25 ноября 2024 года В Заводском районе Орла задержали закладчика У мужчины изъяли сверток с синтетическим наркотиком.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Заводском районе Орла задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта запрещенных веществ. При нем обнаружили сверток с наркотиками. Также полицейские нашли и изъяли еще четыре закладки, которые он успел сделать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Находки направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр областного УМВД. В результате выяснилось, что сотрудники ОКОН изъяли 3,07 грамма синтетического наркотического средства.



Задержанный объяснил полицейским, что спрятал запрещенное вещество в тайниках с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты весы, изолента и зип-пакеты, предназначенные для фасовки наркотика.



Возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранта заключили под стражу.









Сергей Мерцалов





