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19:01, 25 ноября 2024 года В "Орловском полесье" запечатлели осторожную рысь Редкими кадрами поделилась пресс-служба национального парка.





Видео: пресс-служба национального парка "Орловское полесье"

"Орловское полесье" поделилось очередными кадрами, на которых запечатлены обитатели национального парка. В этот раз в объективы попала рысь, пришедшая на солонец. Такие кадры весьма редки, так как рысь – осторожное животное.



В пресс-службе "Полесья" отметили, что большая кошка, возможно, пришла на запах травоядных животных – они часто приходят на солонец за минеральной добавкой к растительной пище.





Артем Ежаков





