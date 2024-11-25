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18:29, 25 ноября 2024 года Конфискат начнет переходить в собственность Орловской области В перечень входит несколько видов товаров.



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С 5 февраля 2025 года имущество, которое стало орудием совершения или предметом административного нарушения, начнет переходить в собственность региона. Об этом на аппаратном совещании 25 ноября сообщила руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова.



В перечень входит парфюмерия, косметическая продукция, продовольственная и сельскохозяйственная продукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника, печатная продукция, лекарства, медоборудование, мебель, тара, упаковка. С 2022 по 2024 годы в Орловской области конфисковали почти восемь тысяч объектов.



Глава региона Андрей Клычков обратил внимание на то, что конфискованное имущество может пригодиться бойцам СВО. Распоряжаться конфискатом будет профильный департамент, сейчас готовится нормативно-правовая база.





Сергей Силаев





