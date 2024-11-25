Клычков снова поручил подготовиться к непогоде

Неблагоприятные условия прогнозирует Гидрометцентр.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 25 ноября поручил вновь подготовиться к непогоде в регионе.
– С учетом того, что Гидрометцентр нам обещает неблагоприятные погодные условия также в ближайшей перспективе, я прошу все оперативные службы продолжить работу, готовить планы дежурств на новогодние и рождественские праздники, - поручил глава региона.
Напомним, несколько дней назад на Орловскую область обрушились сильный ветер и осадки. Глава департамента ЖКХ региона Сергей Латынин на совещании доложил, что электричество восстановлено практически везде, от урагана пострадали крыши домов, школ в нескольких районах. Работы по восстановлению кровли практически завершены.