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15:03, 25 ноября 2024 года В Орловской области более 170 сирот получили квартиры за год На это потратили почти 450 миллионов рублей.



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С начала 2024 года в Орловской области приобрели 172 квартиры для детей-сирот. На эти цели потратили 447 миллионов рублей. Такие цифры привел руководитель департамента ЖКХ региона Сергей Латынин на аппаратном совещании 25 ноября.



Количество жилищных сертификатов удалось увеличить за счет экономии в 2023 году. В 2024 году выдано 42 сертификата на 103 миллиона рублей, четыре получателя - участники специальной военной операции. Еще четырем сиротам выдали жилье по договорам специального найма.



С начала года 19 молодых семей получили свидетельства на получение квартир. Глава региона поручил до конца года выдать еще два документа. Кроме того, восемь многодетных семей получили свидетельства на улучшение жилищных условий, куплены квартиры для семи ветеранов Великой Отечественной войны.





Сергей Силаев





