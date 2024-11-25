Александр Черных полноправно возглавил Орловский муниципальный округ
Он был исполняющим обязанности с 22 августа.
Фото: администрация Орловского муниципального округа
С 25 ноября решением Орловского окружного совета народных депутатов Александр Черных полноправно возглавил Орловский муниципальный округ. Он был исполняющим обязанности с 22 августа, после ухода по собственному желанию предыдущего главы Орловского МО – Романа Жукова.
До текущего назначения Александр Черных был первым заместителем Жукова. Последний возглавлял округ с 2021-го года.