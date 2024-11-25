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13:32, 25 ноября 2024 года На улице Андрианова в Орле погиб пожилой водитель "Лады" Очевидцы сообщили, что мужчина работал сторожем на стройке.







В Орле 24 ноября произошло ДТП с погибшим. Авария, в которой скончался 73-летний мужчина, случилась на улице Андрианова. На месте происшествия работал корреспондент "Вести-Орел".



Очевидцы сообщили, что водитель легковушки работал сторожем на стройке. Он выезжал с площадки, машина ушла в крутой вираж и врезалась в дорожное ограждение.



К месту ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Умер ли пожилой мужчина от столкновения или смерть наступила раньше, установит экспертиза.





Антон Сорокин





