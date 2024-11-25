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12:16, 25 ноября 2024 года В Орле под "мостом глупости" застряла очередная "Газель" Авария случилась 25 ноября.



Фото: Эльза Ахмедбекова

В Орле под "мостом глупости" застряла очередная "Газель". Авария случилась 25 ноября.







Напомним, что в конце декабря здесь появился новый знак, ограничивающий высоту грузового транспорта в размере не более 1,7 метра. Предыдущий знак

показывал не более трех метров.



Отметим, что в 2024-м году это уже не первый подобный случай. В 2023-м под Александровским мостом не смогли проехать 27 водителей.





Артем Ежаков





