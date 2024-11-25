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15:30, 25 ноября 2024 года Орловская областная поисково-спасательная служба отмечает 30-летие Сегодня ее общий штат составляет 118 человек.







Орловская областная поисково-спасательная служба отмечает 30-летие. Сегодня ее общий штат составляет 118 человек.



Служба была создана в структуре штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях в 1994-м году. В последние годы техногенная группа чаще всего выезжает на серьезные ДТП. Именно они достают людей из искореженных обломков машин и оказывают им первую помощь.



Есть в штате и специалисты взрывных работ. За все время существования группы было изъято и уничтожено более 56 тысяч боеприпасов.





Антон Сорокин





