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12:02, 25 ноября 2024 года Жители Выгонки попросили горсовет Орла добавить транспорта Район сейчас обслуживают три автобусных маршрута.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Выгонки попросили городской совет Орла добавить транспорта. Проблему невозможности уехать оттуда в часы-пик обсудили на заседании депутатской группы по Железнодорожному району.



Выгонку сейчас обслуживают три автобусных маршрута: №15, 47 и 48. Первый закреплен за МУП "ТТП", у которых есть вместительные ЛиАЗы, но из-за финансовой ситуации с их выпуском имеются проблемы. Между тем, троллейбусы из-за поломки на подстанции не ездят в район уже год.



По итогам обсуждений депутаты попросили мэрию усилить контроль за перевозчиками, а в случае злостного несоблюдения условий контрактов разрывать соглашения. Также рекомендовано провести мониторинг потребности транспортного обслуживания населения района Выгонки.





Артем Ежаков





