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14:28, 25 ноября 2024 года Скауты московского "Локомотива" протестировали юных орловцев Просмотр прошли ребята в возрасте от 9 до 14 лет.







Скауты московского "Локомотива" протестировали юных орловских футболистов. Просмотр прошли ребята в возрасте от 9 до 14 лет.



Лучших по итогам тестов "возьмут на карандаш" и пригласят в Москву на дополнительные тесты. У ребят появится возможность сделать шаг в большой клуб.



Что касается орловских тренеров, то для них запланированы регулярные онлайн-конференции, расписаны учебные программы и стажировки. Большие планы по работе и воспитанию своих футболистов закрепят официальным соглашением. Оно будет подписано в конце ноября в Москве.





Анастасия Дорохова





