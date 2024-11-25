Скауты московского "Локомотива" протестировали юных орловцев
Просмотр прошли ребята в возрасте от 9 до 14 лет.
Скауты московского "Локомотива" протестировали юных орловских футболистов. Просмотр прошли ребята в возрасте от 9 до 14 лет.
Лучших по итогам тестов "возьмут на карандаш" и пригласят в Москву на дополнительные тесты. У ребят появится возможность сделать шаг в большой клуб.
Что касается орловских тренеров, то для них запланированы регулярные онлайн-конференции, расписаны учебные программы и стажировки. Большие планы по работе и воспитанию своих футболистов закрепят официальным соглашением. Оно будет подписано в конце ноября в Москве.