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17:52, 25 ноября 2024 года

В Мценске пока не планируют строить быстровозводимые убежища

Об этом рассказала городская администрация.


В Мценске пока не планируют строить уличные быстровозводимые убежища. Об этом рассказала городская администрация в ответ на вопрос зрительницы трансляции губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Как следует из ответа, под защитные сооружения гражданской обороны оборудуются заглубленные помещения и другие подземные сооружения.

В Орле уличные убежища стоят около Комсомольского сквера, сквера Ермолова, в парке Победы, в Детском парке и рядом с площадью Ленина. Они способны защитить население от обломков и осколков сбитых беспилотных летательных аппаратов и ракетоносителей. Всего в областной столице определено 14 мест для установки таких укрытий Вопрос об их дополнительной установке прорабатывается.


Артем Ежаков
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