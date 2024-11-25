В Мценске пока не планируют строить быстровозводимые убежища
Об этом рассказала городская администрация.
В Мценске пока не планируют строить уличные быстровозводимые убежища. Об этом рассказала городская администрация в ответ на вопрос зрительницы трансляции губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Как следует из ответа, под защитные сооружения гражданской обороны оборудуются заглубленные помещения и другие подземные сооружения.
В Орле уличные убежища стоят около Комсомольского сквера, сквера Ермолова, в парке Победы, в Детском парке и рядом с площадью Ленина. Они способны защитить население от обломков и осколков сбитых беспилотных летательных аппаратов и ракетоносителей. Всего в областной столице определено 14 мест для установки таких укрытий Вопрос об их дополнительной установке прорабатывается.